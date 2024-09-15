Овечкин навсегда вошел в историю Америки! Русский супергерой будет капитаном «Вашингтона» 16-й сезон подряд

Эпоха продолжается.Совсем скоро — старт нового сезона в НХЛ 39–й день рождения Александра Овечкина. Свой новый сезон Ови начинает в роли капитана команды и это стало очередным поводом дать Ови дополнительный поклон в плане признания его величия.
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