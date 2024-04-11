Смена названия не спасла «Мутабор» от жесткого требования активистов Елена ГалицкаяНедавно переименованный клуб «Мутабор» снова оказался под огнем критики и требований закрыть свои двери после проведения «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в конце 2023 года.
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