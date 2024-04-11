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Смена названия не спасла «Мутабор» от жесткого требования активистов

Смена названия не спасла «Мутабор» от жесткого требования активистов

Смена названия не спасла «Мутабор» от жесткого требования активистов Елена ГалицкаяНедавно переименованный клуб «Мутабор» снова оказался под огнем критики и требований закрыть свои двери после проведения «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в конце 2023 года.

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