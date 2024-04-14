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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игра с «Бруклином» может стать 84-й в сезоне для Бадди Хилда

Защитник перешел в «Филадельфию» из «Индианы» по ходу регулярного чемпионата. Хилд отыграл 52 матча за «Пэйсерс» и 31 за «Сиксерс», подойдя к финальному дню турнира с показателем в 83 игры.

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