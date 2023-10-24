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Атака от обороны: Израиль бьёт по сирийским аэропортам

Атака от обороны: Израиль бьёт по сирийским аэропортам

На Ближнем Востоке сейчас двое загнанных в угол – евреи Израиля и палестинские арабы сектора Газа. Первые до конца не могут понять, что делать дальше, а вторые ждут наземной операции ЦАХАЛ, чтобы устроить «ад на Земле» в отдельно взятом месте.

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