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РБК: Трамп заявил, что Украины больше нет

РБК: Трамп заявил, что Украины больше нет

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что даже совокупные финансовые усилия Запада недостаточны для восстановления Украины после конфликта и превращения ее в функционирующее государство.

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