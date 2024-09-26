РБК: Трамп заявил, что Украины больше нет

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что даже совокупные финансовые усилия Запада недостаточны для восстановления Украины после конфликта и превращения ее в функционирующее государство.
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