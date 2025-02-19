Всемирный день экскурсовода: когда отмечают, история и значение праздника

Когда отмечается Всемирный день экскурсовода?Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля. Этот праздник был учреждён в 1990 году по инициативе Всемирной федерации ассоциаций экскурсоводов (WFTGA) и с тех пор отмечается во многих странах мира.