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Всемирный день экскурсовода: когда отмечают, история и значение праздника

Всемирный день экскурсовода: когда отмечают, история и значение праздника

Когда отмечается Всемирный день экскурсовода?Всемирный день экскурсовода отмечается 21 февраля. Этот праздник был учреждён в 1990 году по инициативе Всемирной федерации ассоциаций экскурсоводов (WFTGA) и с тех пор отмечается во многих странах мира.

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