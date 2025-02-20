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Реконструкция Успенского собора в Рязани завершится в следующем году

Реконструкция Успенского собора в Рязани завершится в следующем году

Вчера Малков посетил Рязанский кремль вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.Реконструкцию Успенского собора Рязанского кремля планируют завершить в 2026 году, написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павле Малков.

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