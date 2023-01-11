Я строю

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Используя все методы размножения растений, уже через 2-3 года вы обзаведётесь достаточным количеством многолетников для своего участка, будете иметь возможность поделиться излишками саженцев с

Используя все методы размножения растений, уже через 2-3 года вы обзаведётесь достаточным количеством многолетников для своего участка, будете иметь возможность поделиться излишками саженцев с

﻿﻿При закладке цветника начинающий садовод часто испытывает нехватку растительного материала. Я расскажу, как получить большое количество многолетников без серьезных материальных затрат.

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