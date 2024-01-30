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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • тимур чагалидзе
    Может быть, может быть...Ростислав Ищенко:...
  • Игорь Овчаренко
    https://dzen.ru/a/ZAuatmxwvgAoUnI_      Вот за  какие подвиги их депортировалиА как еще с крымс...
  • Регина Толстоброва
    Всю свою экономику развалили. теперь за венгрию хотят взяться.  Ничего не выйдет у них.Венгрия и ЕС

Ростислав Ищенко: Украинские политики – тупиковая ветвь рода Homo

Ростислав Ищенко: Украинские политики – тупиковая ветвь рода Homo

По мере того, как неизбежный крах украинской государственности становится всё очевиднее, находящиеся в России украинские политики начинают чаще и активнее говорить о необходимости привести к власти на Украине тех, кто будет работать в интересах народа, имея в виду себя.

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тимур чагалидзе
Может быть, может быть...
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