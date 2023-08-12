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Мартин Гернат: «Швейцария – вторая лига в Европе после КХЛ. Там много хоккеистов с опытом игры в НХЛ»

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнил КХЛ с лигой Швейцарии.         – Вы уже успели почувствовать разницу между КХЛ и швейцарской лигой? – Разница в площадке ощущается.

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