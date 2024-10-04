«Главная линия затрещала по швам»: Русские военные передушили «Волков да Винчи», фронт врага «поплыл» — Вишневое — наше!: Карта боевых действий на Украине, к утру 04.10.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 4 октября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 04.
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