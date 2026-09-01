Pentagon Launches Grok And ChatGPT For Military Use Authored by Timothy Frudd via The Epoch Times, The Department of War announced the launch of two new artificial intelligence (AI) platforms for military use on Aug.
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