Минутка занимательной зоологии. Квадробоберы ...

В обычную психушку на месяц. С уколами и таблетками. Выйдут тише воды, ниже травы...

Юрий Ильинов

Из-за западных санкций пришлось пойти на сближение с Китаем. Теперь надо обратить на воспитание детей там. Не надо изобретать велосипед. Китай взял лучшее из СССР и развил это до совершенства.