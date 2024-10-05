Минутка занимательной зоологии. Квадробоберы . Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик.
Минутка занимательной зоологии. Квадробоберы ...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ММ
Советские дети в это не играли!
Ответить
12 час.
М
ММ
В обычную психушку на месяц. С уколами и таблетками. Выйдут тише воды, ниже травы...
Ответить
12 час.
Юрий Ильинов
Из-за западных санкций пришлось пойти на сближение с Китаем. Теперь надо обратить на воспитание детей там. Не надо изобретать велосипед. Китай взял лучшее из СССР и развил это до совершенства.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии