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Газета.ру

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Актер Театра Вахтангова Иван Захава сообщил, что отправится на фронт

Актер Театра Вахтангова Иван Захава сообщил, что отправится на фронт

Актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Иван Захава сообщил ТАСС, что решил поехать на СВО.

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