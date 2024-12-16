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Довольно долго я поддерживал Украину, но теперь нет

Довольно долго я поддерживал Украину, но теперь нет

Почему?  Потому что узнал больше информации, которая в корне всё меняет. Напишу небольшой тред о ряде ключевых моментов украино-российской войны, которые сторонникам Украины тоже надо бы знать: Вспомним, что менее чем два месяца после Майдана ("Революція гідності", конец февраля 2014) началась война (АТО, начало апреля 2014).

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Комментарии
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В С
Давай, автор , разворачивай своих пацанов на Куев.
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4 час.
Надежда
Жаль, только одна фашистка уже в котле варится...
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1 час.
В
Воробей
Толковая аргументация! Свидомиты определённо имеют привычку отрицать факт госпереворота - утверждают, что Янукович просто убежал ни с того, ни с сего, и потому всё было законно.
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