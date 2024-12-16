Довольно долго я поддерживал Украину, но теперь нет

Почему? Потому что узнал больше информации, которая в корне всё меняет. Напишу небольшой тред о ряде ключевых моментов украино-российской войны, которые сторонникам Украины тоже надо бы знать: Вспомним, что менее чем два месяца после Майдана ("Революція гідності", конец февраля 2014) началась война (АТО, начало апреля 2014).