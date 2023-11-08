Кулеба заявил, что Киев придумал способ вытеснения "Росатома" из ЕС

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев совместно с американским предприятием Westinghouse решил, как добиться вытеснения России с рынка топлива для АЭС в Европейском Союзе.
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