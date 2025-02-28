Чего ждать от марта петербуржцам

Рассказываем про новые законы и правила, вступающие в силу в первый месяц весны. Начавшийся месяц принесет жителям Санкт–Петербурга ряд изменений в законодательстве, которые, прежде всего, коснутся трудовых отношений, образовательных услуг и финансовой сферы.