Чего ждать от марта петербуржцам

Рассказываем про новые законы и правила, вступающие в силу в первый месяц весны. Начавшийся месяц принесет жителям Санкт–Петербурга ряд изменений в законодательстве, которые, прежде всего, коснутся трудовых отношений, образовательных услуг и финансовой сферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии