Густой суп с хрустящим беконом и чеддером

Простой рецепт аппетитного супчика из жареного бекона, сыра и цветной капусты! Очень густой, ароматный, сытный и вкусный! Особенно приятно отведать его в зимнее и холодное время! Ингредиенты Бекон 8 полосок лук (маленький) 1 шт сельдерей 1 стебель чеснок 2 зубчика соль по вкусу черный перец по ….