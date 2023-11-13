5 интересных фактов о Венере, которые не рассказывают в школе

В современной космической повестке фигурируют преимущественно Луна и Марс, а между тем в СССР считалось, что именно Венера больше всего подходит для жизни, так как планеты образовались примерно в одно и то же время, схожи по размеру, массе и притяжению.
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