Россиян предупредили о перебоях в телевещании из-за магнитных бурь

Россиян предупредили о перебоях в телевещании из-за магнитных бурьВ период с 5 по 15 марта на всей территории России ожидаются серьёзные нарушения в работе телевизионного вещания из-за солнечной активности.
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