Куркума — 9 причин пить “Золотое молоко” и основной рецепт его приготовления

В Индии считается, что куркуму подарили людям боги. И не случайно в Индии его называют “святым порошком”, так как куркума, так же как и имбирь, одна из самых распространенных специй, применяемых в Аюрведе.
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