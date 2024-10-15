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Мама Костылевой: «Пусть что-то Лена проиграет в этом сезоне, главное, что у нее есть тренер – Евгений Плющенко, есть школа, которая о ней думает»

Костылева пропустила этап Гран-при России среди юниоров в Москве. Сообщалось, что у нее ушиб. «Все очень неплохо.

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