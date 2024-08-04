В Петербурге на благотворительном забеге собрали более 1,3 миллиона рублей

Забег прошёл в рамках празднования Дня железнодорожника 4 августа в Петербурге более 100 железнодорожников и партнёров «РЖД» пробежали дистанцию в 1520 метров в рамках благотворительного забега «Достигая цели» для сбора средств на лечение тяжелобольным детям.