В Заинске состоялась 42-я встреча с участниками СВО, находящимися в краткосрочном отпуске

В Центре психолого-педагогической помощи «Без бергә – Мы вместе» в Заинске состоялась 42-я встреча главы района Разифа Каримова с участниками специальной военной операции, находящимися в краткосрочном отпуске.
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