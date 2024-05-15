Диетолог Соломатина объяснила, почему невозможно полностью отказаться от сахара

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала причины, из-за которых невозможно будет отказаться от сахара.Многие люди стараются ограничить употребления сахара для поддержания здоровья или чтобы подтянуть фигуру.
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