Театр абсурда
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Театр абсурда

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Голая вечеринка имени товарища Сталина

Голая вечеринка имени товарища Сталина

Как вы знаете, я иногда устраиваю здесь сборы для наших бойцов в зоне СВО. Госдумовские генералы и высшее руководство, конечно, утверждают, что в армии давно всего хватает, и они бесконечно правы, поскольку, смотрят в отчёты, а отчёты у нас традиционно лучшие на свете.

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