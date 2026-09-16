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Когда Red Bull примет решение об участии Хаджара в Гран При Азербайджана?

Red Bull Racing Новозеландский гонщик Лиам Лоусон узнает, за какую из команд Red Bull будет выступать в Азербайджане только перед самым началом уик-энда.

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