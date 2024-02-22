Шойгу: Россия поддерживает высокую боеготовность воинских частей

РИА Новости/Дмитрий Харичков Россия принимает все необходимые меры для того, чтобы поддерживать высокую боеготовность воинских частей страны, и оснащать их современным вооружением, заявил министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу в своем поздравлении с Днем защитника Отечества.
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