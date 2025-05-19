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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**По словам директора The Witcher 4, игра создается с учетом свободы действий...

По словам директора The Witcher 4, игра создается с учетом свободы действий и выбора игрокаОдним из самых ожидаемых тайтлов в игровом мире на данный момент является The Witcher 4, продолжение игры 2015 года, в котором Цири станет центральным героем франшизы.

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