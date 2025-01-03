Старейшая олимпийская чемпионка умерла в Венгрии в возрасте 103 лет

Спортсменка завоевала десять олимпийских медалей и три медали чемпионатов мира Старейшая победительница Олимпийских игр, пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети скончалась в Венгрии, не дожив неделю до 104 лет.
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