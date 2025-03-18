В российском регионе осудили двоих бывших полицейских за халатность

В Екатеринбурге осудили двоих бывших полицейских за халатность. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.
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