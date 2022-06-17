Глава Ла Лиги о жалобе на «ПСЖ»: «Это не из-за ситуации с Мбаппе и «Реалом», а ради чистоты футбола»

Глава Ла Лиги высказался о жалобе в УЕФА на «ПСЖ» по поводу финансового фэйр-плей. «Мы осуждаем «ПСЖ» не из-за ситуации с Мбаппе и «Реалом», а ради чистоты экосистемы европейского футбола.