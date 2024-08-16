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Патрушев сообщил о попытках Запада устроить в Сербии и Венесуэле "цветные революции"

Патрушев сообщил о попытках Запада устроить в Сербии и Венесуэле "цветные революции"

Председатель Морской коллегии России и помощник российского лидера Николай Патрушев заявил, что западные страны продолжают пытаться сменить законные правительства в разных государствах на власти, которые будут лояльны Соединённым Штатам.

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