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Русская весна

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Украина и 9 стран Европы объявили о создании Антибаллистической коалиции

Украина и 9 стран Европы объявили о создании Антибаллистической коалиции

В Елисейском дворце сообщили о начале формирования Антибаллистической коалиции, в которую вошли Украина, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

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