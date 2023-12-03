Чат-бот Amazon Q оказался подвержен «галлюцинациям» и даже допустил утечку коор...

Чат-бот Amazon Q оказался подвержен «галлюцинациям» и даже допустил утечку координат дата-центров AWSНедавно представленный Amazon чат-бот Amazon Q характерными для этого типа решений «галлюцинациями» и допускает утечки конфиденциальных данных, сообщает Platformer.
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