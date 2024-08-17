На Ямал приедет передвижная выставка трофейной военной техники НАТО

На Ямале откроется выставка трофейной военной техники НАТО. На интерактивной площадке жители округа увидят более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, среди которых американские танк «Абрамс» и боевая машина пехоты «Брэдли».
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