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На Ямал приедет передвижная выставка трофейной военной техники НАТО

На Ямал приедет передвижная выставка трофейной военной техники НАТО

На Ямале откроется выставка трофейной военной техники НАТО. На интерактивной площадке жители округа увидят более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, среди которых американские танк «Абрамс» и боевая машина пехоты «Брэдли».

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