ОАЭ планирует инвестировать $1,4 трлн в экономику США в течение предстоящих 10 лет

Администрация США сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты планируют инвестировать в экономику Штатов в течение предстоящих 10 лет ни много ни мало, а целых $1,4 трлн и даже для США это солидная сумма новых вложений.
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