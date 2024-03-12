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Добрый Мир

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Армения винит Россию в бедах, но хочет получать газ втрое дешевле мировых цен до 2031 года

Армения винит Россию в бедах, но хочет получать газ втрое дешевле мировых цен до 2031 года

 Вчера 17K прочитали В Армении удивительным образом сочетаются антироссийская политика и экономическое иждивенчество за счёт России.

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Комментарии
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Валентина Олейникова
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23 час.
Уя
Уфимцев я
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ИП
Игорь Петров
Пора перекрыть краник этим дебилам. Зажрались за наш счёт..
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