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Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 14 снарядов

ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 14 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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