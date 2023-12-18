В Бельцах прошла благотворительная ярмарка

Четырнадцать экономических агентов, инвесторов с иностранным капиталом, работающих в северной части Республики Молдова, пришли на благотворительную ярмарку, проходившую в Бельцах, с подарками, традиционными блюдами и другими сюрпризами для уязвимого сообщества мигрантов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии