Владимиру Маяковскому 130 лет

Сегодня юбилей Владимира Владимировича Маяковского – 130 лет со дня рождения. Если бы сохранился Советский Союз, то в этот день прошли бы громкие торжества – по телевизору показывали бы фильмы и передачи о «пролетарском трибуне», в музее Маяковского была бы конференция, в школах и ДК – собрания, где читали бы его стихи.