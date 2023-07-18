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Владимиру Маяковскому 130 лет

Владимиру Маяковскому 130 лет

Сегодня юбилей Владимира Владимировича Маяковского – 130 лет со дня рождения. Если бы сохранился Советский Союз, то в этот день прошли бы громкие торжества – по телевизору показывали бы фильмы и передачи о «пролетарском трибуне», в музее Маяковского была бы конференция, в школах и ДК – собрания, где читали бы его стихи.

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Сергей Дмитриев
&quot;Письмо писателя Маяковского писателю Горькому&quot; . Напишите об истории этого задвинутого стихотворения.
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Сергей Дмитриев
Союз раскурочили вульгарные политические выскочки, коим была чужда поэзия, кого нИ копни.
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