В Ленобласти личный водитель потребовал выкуп 10 млн за начальницу, а потом задушил ее и спрятал труп

В Ленобласти полиция задержала личного водителя, подозреваемого в убийстве бизнесвуман. По версии следствия, он похитил женщину и потребовал у ее брата 10 млн рублей выкупа, но в конфликте задушил жертву проволокой и спрятал труп в лесу.