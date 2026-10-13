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Аргументы и Факты

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Охотник Федюнин: собака Усольцевых могла сыграть роковую роль в их пропаже

Охотник Федюнин: собака Усольцевых могла сыграть роковую роль в их пропаже

Исчезновение Усольцевых в тайге Красноярского края остается одной из главных тайн региона. На фоне участившихся в этом году нападений медведей все чаще звучит версия, что именно хищники могли стать причиной пропажи семьи в прошлом году.

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