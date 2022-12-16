Агент Сычевого: «Были обращения от европейских клубов, но дальше разговоров дело не дошло»

Агент Владимира Сычевого оценил вероятность ухода форварда из «Оренбурга». «Обращаются ли ко мне клубы РПЛ? Без комментариев, по этому поводу много сказано, с утра до вечера данная тема обсуждается.
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