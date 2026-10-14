Восемь миллионов россиян не подозревают, что у них астма и живут с этой болезнью. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев.
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