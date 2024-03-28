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Начались летные испытания экспериментального самолета Boom XB-1

Начались летные испытания экспериментального самолета Boom XB-1

Первый взлет самолета XB-1После растянувшейся на несколько лет подготовки, американская компания Boom Technology (торговая марка Boom Supersonic) начала летные испытания экспериментального самолета-демонстратора технологий XB-1 Baby Boom.

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