Начались летные испытания экспериментального самолета Boom XB-1

Первый взлет самолета XB-1После растянувшейся на несколько лет подготовки, американская компания Boom Technology (торговая марка Boom Supersonic) начала летные испытания экспериментального самолета-демонстратора технологий XB-1 Baby Boom.
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