Два арестованных офицера ФСБ признали вину в деле о взятке от настоятеля храма

Военные следователи предъявили обвинение в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма в Москве двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову.
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