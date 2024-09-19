Анатолий Кашпировский начал новую волну вербовки своих адептов. главный маг СССР оставил в прошлом заряженную воду, но прихватил с собой из 90-х волшебную соль.
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