Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Рогов: Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров

Рогов: Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров

Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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