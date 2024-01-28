Агаты выглядят как маленькие пейзажи

Природа повторяет себя в макро- и микромасштабе. Пейзажи вроде океанского побережья или холмов могут быть воспроизведены природой в крошечных вещах — на маленьких агатах, к примеру, которые поместятся в вашу ладонь или уютно разместятся на вашей шее.